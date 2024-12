O Estoril regressou às vitórias depois de ter vencido o Famalicão por 2-1.

Os golos foram todos marcados na primeira parte. João Carvalho (5m) e Alejandro Marqués (30m) faturaram para o Estoril, Óscar Aranda (45m+1) reduziu para o Famalicão.

Com este resultado, o Estoril sobe ao 11.º lugar da classificação, já o Famalicão falha o «assalto» aos lugares europeus e permanece no sétimo posto, com 17 pontos.

O resumo do Estoril-Famalicão EM VÍDEO: