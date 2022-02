O Estoril recebeu e venceu este sábado o Tondela, por 1-0, no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Um golo de Arthur, aos 86 minutos de jogo, valeu o regresso da equipa comandada por Bruno Pinheiro aos triunfos no campeonato, depois de sete jornadas consecutivas sem êxitos.

Com este resultado, o Estoril é sétimo classificado, com 30 pontos. O Tondela é 14.º classificado, com 20 pontos.