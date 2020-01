O Gil Vicente derrotou o Belenenses SAD por 2-0, em jogo da 16.ª jornada da Liga.



Os golos dos barcelenses foram anotados por Lourency (53m) e Sandro Lima (75m).



Ficha e filme de jogo



Com esta vitória, o Gil chegou aos 21 pontos, tendo terminado a primeira volta invicto em casa. Por sua vez, os azuis estão na 16.ª posição com 15 pontos.



Veja os melhores momentos do encontro: