O Moreirense venceu este sábado o Belenenses SAD na Cidade do Futebol, em Oeiras, por 1-0, em jogo da 31.ª jornada da I Liga.

O único golo do jogo foi apontado por Nuno Santos, aos 50 minutos de jogo.

Com este resultado, o Moreirense solidifica o oitavo lugar, agora com 42 pontos. O Belenenses é 14.º, com 31 pontos. A equipa de Petit não aproveitou as derrotas de Paços de Ferreira, Tondela, V. Setúbal e Portimonense na luta pela permanência.

O resumo do jogo: