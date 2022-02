O Santa Clara recebeu e venceu o Boavista por 2-1, em jogo da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado esta terça-feira, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Golos de Cryzan e Tagawa, respetivamente aos seis e aos 75 minutos (o primeiro deles de penálti), deram o triunfo aos açorianos, que ainda viram o Boavista, pelo meio, empatar por Petar Musa, aos 27 minutos.

Com este resultado, a equipa comandada por Mário Silva soma o terceiro triunfo nas últimas quatro jornadas e está mais confortável na classificação, com 23 pontos e no 10.º lugar. O Boavista é 14.º, com 19 pontos.