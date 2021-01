O Sporting agarrou-se ao topo do campeonato com uma vitória sobre o Sp. Braga por 2-0, em Alvalade. Pedro Gonçalves (54 minutos) e Matheus Nunes (78) marcaram no segundo tempo os golos da vitória da equipa de Rúben Amorim.



VÍDEO: o resumo da vitória do Sporting