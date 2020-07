O Portimonense recebeu e venceu esta terça-feira o Boavista por 2-1, no Portimão Estádio, em jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Golos de Willyan (14m) e Lucas Possignolo, de penálti (42m) construíram a vitória dos algarvios, que igualam os 30 pontos do Vitória de Setúbal e do Tondela e, independentemente do resultado dos beirões em Barcelos, ainda esta noite, saem da zona de descida. O golo do Boavista foi apontado já em inferioridade numérica, por Marlon (86m), após a expulsão de Yusupha (74m).

O salto do Portimonense na tabela acontece porque, se o Tondela perder ante o Gil, havendo igualdade pontual entre beirões, sadinos e algarvios, é a orientada por Natxo que tem pior pontuação num mini-campeonato a três (V. Setúbal, 6 pontos; Portimonense, 5; Tondela, 4). Se o Tondela pontuar, o Portimonense acaba a jornada em 16.º, porque tem melhor diferença de golos que o V. Setúbal (27-43 para 25-43), com quem não desempata no confronto direto, dado que houve empate sem golos nos dois jogos. O Boavista é 12.º. com 38 pontos.