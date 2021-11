O Sp. Braga recebeu e venceu o Portimonense por 3-0, em jogo da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A equipa comandada por Carlos Carvalhal adiantou-se no marcador aos cinco minutos, por Galeno, que bisou para o 2-0 num grande golo já na segunda parte, aos 53 minutos. No primeiro de cinco minutos de compensação, Galeno assistiu para o 3-0 final apontado por Mario González.

Com este resultado, o Sp. Braga chega aos 19 pontos e sobe ao quarto lugar, por troca com o Estoril, graças à diferença de golos: os minhotos têm 16-8 entre marcados e sofridos, para 15-8 da equipa da linha. O Portimonense, que sofreu a primeira derrota fora na Liga 2021/22, continua em sexto lugar, com 14 pontos.