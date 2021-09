O Sp. Braga deixou dois pontos em Ponta Delgada, ao sofrer o golo do empate do Santa Clara já no período de descontos. Paulo Oliveira marcou para os minhotos aos 71 minutos e Lincoln fez o 1-1 final na marcação de um livre direto.



Os açorianos passam a ter cinco pontos e o Sp. Braga chega aos 12.



