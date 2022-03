Tondela e Arouca empataram este sábado no Estádio João Cardoso, a duas bolas, em jogo da 27.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

O Arouca esteve em vantagem bem cedo na partida e acabou por resgatar a igualdade já na segunda parte. André Silva marcou aos quatro e aos 69 minutos para os visitantes.

Pelo meio, na estreia de Nuno Campos em Tondela, Eduardo Quaresma (16m) e Salvador Agra (45+4m) marcaram para os beirões, que foram para o intervalo a vencer por 2-1.

Com este resultado, o Arouca mantém o 15.º lugar, agora com 23 pontos. O Tondela é 16.º, com 22 pontos somados.