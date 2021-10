Marítimo e Moreirense empataram esta sexta-feira, 0-0, no jogo inaugural da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O jogo ficou marcado por duas grandes defesas de Miguel Silva na primeira parte, a Steven Vitória e Walterson. Na segunda parte, Pires esteve perto do golo dos minhotos com um remate à trave e ainda viu um golo anulado.

Na reta final, o árbitro Hugo Silva marcou penálti a favor dos visitantes aos 90 minutos, mas anulou a decisão com recurso ao VAR, entendendo que não houve falta de Alipour sobre Ibrahima Camará.

Com este resultado, as duas equipas chegam aos sete pontos cada no campeonato.