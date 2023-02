O V. Guimarães impôs-se ao Sp. Braga no dérbi minhoto, ao vencer no D. Afonso Henriques por 2-1.

Tiago Silva, de penálti aos 31 minutos, e Alisson Safira, aos 41m, marcaram os golos dos vimaranenses, que ficaram em superioridade numérica desde os 25 minutos, quando Niakaté foi expulso por cometer penálti sobre Safira.

Aos 54 minutos, Tiago Silva foi expulso por acumulação de amarelos e o jogo ficou dez para dez. O Sp. Braga ainda reduziu aos 88 minutos pelo recém-entrado Alvaro Djaló, que pouco depois foi expulso também por acumulação de amarelos.

Com este resultado, o Sp. Braga falha a subida ao segundo lugar, mantendo-se com 49 pontos, menos dez do que o líder Benfica, menos dois do que o FC Porto e mais cinco do que o Sporting, que nesta segunda-feira bateu em casa o Estoril por 2-0.

O resumo EM VÍDEO do dérbi minhoto: