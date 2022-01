Famalicão e Paços de Ferreira empataram este domingo, 0-0, em jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, realizado em Famalicão.

O jogo não teve golos e teve uma expulsão, de Alexandre Penetra, na equipa da casa, aos 69 minutos.

Com este resultado, o Famalicão chega aos 16 pontos e é 15.º, com os mesmos pontos do 14.º, o Moreirense, e do 16.º, o Vizela. O Paços é 11.º, com 18 pontos, os mesmos do 10.º, o Boavista.