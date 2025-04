O Gil Vicente bateu o Boavista no Estádio do Bessa, no Porto, nesta terça-feira, por 3-1. Foi um jogo que teve Pablo como grande destaque, ao marcar três golos no espaço de dez minutos.

O Boavista reduziu nos descontos com uma grande penalidade de Robert Bozenik. Houve também confusão no final da partida, com Tidjany Touré e Steven Vitória a serem expulsos.

Veja o resumo do encontro: