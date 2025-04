Já depois do primeiro golo de Tomás Araújo, aos oito minutos, no Benfica-AVS da tarde deste domingo, as 'águias' chegaram ao segundo golo aos 22 minutos.

Num canto estudado, batido à maneira curta, Dahl cruzou de pé direito para o primeiro poste onde surgiu Vangelis Pavlidis. Veja o vídeo do golo: