De pouco serviu ao Benfica, mas Vangelis Pavlidis empatou diante do Sp. Braga com um belo remate aos 63 minutos do duelo da última jornada do campeonato.

Na sequência de um contra-ataque, Ángel Di María assistiu o avançado grego na grande área e este atirou rente ao poste. Hornicek nada pôde fazer.