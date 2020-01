Em cima do apito para o intervalo o Sporting chegou à igualdade. Marchesín arriscou na saída de bola e tentou colocar a bola no corredor central em Otávio e permitiu a recuperação a Acuña.



Siga o jogo ao minuto



A bola chegou a Luiz Phellype que serviu Vietto. O argentino fez um passe entre as pernas de Mbemba e Acuña fuzilou o guarda-redes portista.



Veja: