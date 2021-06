A Ucrânia venceu esta quinta-feira a Macedónia do Norte, por 2-1, em jogo da segunda jornada da fase de grupos do Euro 2020.

Yarmolenko (29m) e Yaremchuk (34m) fizeram os golos dos ucranianos, que sofreram aos 57 minutos: Alioski reduziu para a Macedónia do Norte, fazendo o resultado final.

A Ucrânia soma três pontos no grupo C e a Macedónia do Norte ainda não pontuou. Esta noite, Países Baixos e Áustria fecham a segunda jornada do grupo (20 horas): ambas as seleções têm três pontos.