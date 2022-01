O Benfica recebeu e venceu o Paços de Ferreira por 2-0, este domingo, em jogo da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no Estádio da Luz.

João Mário (45+5m) e Grimaldo (75m) fizeram, um em cada parte, os dois golos da vitória dos encarnados, agora comandados por Nélson Veríssimo.

Com este resultado, as águias somam 40 pontos e ficam a quatro do Sporting, vice-líder com 44 e derrotado nesta jornada pelo Santa Clara. Continuam a sete do FC Porto, agora líder isolado, com 47 pontos. O Paços é 11.º, com 17 pontos, os mesmos do Boavista, 10.º.