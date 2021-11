Moreirense e Paços de Ferreira empataram na noite desta segunda-feira, 1-1, no jogo que encerrou a 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os golos do encontro surgiram já na segunda parte. Lucas Silva deu vantagem ao Paços (64m), mas o Moreirense igualou aos 86 minutos, por André Luís.

Com este desfecho, o Paços é 10.º classificado com 11 pontos (os mesmos do Boavista, nono). Leva seis jornadas seguidas sem vencer, ainda que em cinco delas tenha empatado. O Moreirense, que somou a terceira ronda seguida sem triunfar, é 15.º, com oito pontos, os mesmos do Belenenses, 14.º.