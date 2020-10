O Tondela recebeu e venceu o Portimonense, por 1-0, no Estádio João Cardoso, em jogo da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, esta sexta-feira.

No primeiro jogo da I Liga em Portugal Continental com público, ao fim de sete meses (132 adeptos), um golo de Rafael Barbosa, na primeira parte, valeu o primeiro triunfo dos beirões nesta edição do campeonato.