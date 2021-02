O Sp. Braga venceu fora o Santa Clara por 1-0 na 19.ª jornada da Liga.

Borja foi o autor do único golo do jogo, à passagem dos 10 minutos.

Com este resultado, o Sp. Braga passa a somar 40 pontos na Liga, apenas menos um do que o FC Porto, que segue no segundo lugar.

Resumo do jogo: