O Moreirense venceu este sábado em Vizela, por 1-0, no dérbi da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Um golo de Rafael Martins, aos 59 minutos, deu os três pontos os cónegos, na estreia de Ricardo Sá Pinto no comando técnico da equipa.

Com este resultado, o Moreirense chega aos 15 pontos e ocupa, à condição, o 15.º lugar. Foi a primeira vitória fora de casa da equipa, no campeonato, esta época. O Vizela mantém-se com 16 pontos, à condição no 12.º posto.