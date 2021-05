Depois do triunfo por 3-0, o Arouca venceu em Vila do Conde o Rio Ave por 2-0, na segunda mão do play-off.

Arsénio e Velázquez marcaram os golos do conjunto de Evangelista.



O Arouca está, assim, de regresso à Liga após quatro anos de ausência. Por sua vez, os vilacondenses terminam uma série de 13 anos consecutivos no escalão máximo do futebol português.



Veja o resumo da partida: