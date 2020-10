O Sporting venceu em casa dos Açores por 2-1 e passou a ter dez pontos na Liga. Pedro Gonçalves bisou (20 e 81 minutos) e foi o melhor em campo. Thiago Santana marcou o único golo dos açorianos.



A equipa de Daniel Ramos lutou muito, mas pouco incomodou a baliza de Antonio Adán - como pode ver no FILME DO JOGO - e continuará com sete pontos na tabela.

VÍDEO: