O Sporting reagiu rapidamente ao golo sofrido contra o Moreirense e chegou ao empate ainda antes dos dez minutos, pelo inevitável Pedro Gonçalves.



Pasinato saiu-se a um cruzamento de Nuno Santos da esquerda, mas deixou a bola escapar para Pedro Gonçalves. Fábio Pacheco esticou-se para evitar o golo do homem do Sporting, mas cortou para a própria baliza.



A bola ainda tocou no jogador do Sporting, que teve assim o golo a si atribuído.



VÍDEO: o 1-1 em Alvalade