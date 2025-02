De proscrito a estrela. Iván Fresneda marcou o segundo golo nos últimos dois jogos pelo Sporting, desta vez no Estádio do Dragão. Pode acompanhar o jogo FC Porto-Sporting AO VIVO, com o Maisfutebol.

Após uma bela jogada de Geovany Quenda no corredor esquerdo, ultrapassando João Mário e Zé Pedro. Quenda passou para o interior da área, Bragança falhou o remate e Fresneda aproveitou para marcar de pé esquerdo.

Veja o vídeo do lance: