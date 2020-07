Tiquinho Soares fez o 5-1 para o FC Porto, frente ao Moreirense, aos 79 minutos. Foi uma grande jogada coletiva do FC Porto a culminar com uma combinação deliciosa entre Luis Díaz e Otávio: o colombiano deu de calcanhar no brasileiro, que por sua vez não foi egoísta e deu ao lado para Tiquinho. De baliza aberta, o avançado fez o 5-1, no jogo em que os dragões receberam o troféu de campeões nacionais.