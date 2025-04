O Benfica joga com o AVS no Estádio da Luz, em duelo da 31.ª jornada da Liga portuguesa. O primeiro golo do jogo foi das 'águias', por intermédio de Tomás Araújo.

O lateral-direito surgiu no centro da área contrária aos oito minutos para finalizar um ressalto, após defesa de Guillermo Ochoa. Veja o vídeo: