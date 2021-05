O Farense venceu o Tondela e continua na luta pela manutenção. Ryan Gauld fez de penálti o único golo do jogo, aos 77 minutos, e permitiu aos algarvios chegar aos 31 pontos.



Na sequência do lance, Salvador Agra foi expulso por protestos. O extremo do Tondela perdeu a cabeça com o árbitro Luís Godinho.

A equipa beirã continua com 36 pontos, tranquila na tabela.

VÌDEO: o resumo da vitória do Farense