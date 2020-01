O FC Porto apurou-se para as meias-finais da Taça de Portugal ao bater o Varzim por 2-1, no Estádio do Dragão.



Os golos da partida foram todos anotados na primeira parte. Soares abriu o marcador a favor dos dragões (28m), mas os poveiros empataram num golaço de Hugo Gomes (36m) . Ainda antes do intervalo Marcano fez o segundo dos portistas de cabeça, após livre de Sérgio Oliveira (41m).



Veja o resumo do encontro: