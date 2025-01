O Gil Vicente recebeu e venceu o FC Porto por 3-1, num jogo a contar para a 18.ª jornada da Liga, neste domingo.

O FC Porto entrou mal no jogo e concedeu um golo a Pablo, filho de Pena, logo aos 11 minutos. A abrir a segunda parte, Gonçalo Borges igualou. Poucos minutos depois, o Gil Vicente voltou para a frente do marcador com golo de Josué.

Num final de jogo desconcertante, Félix Correia marcou de grande penalidade nos descontos, após um golo revertido a Gonçalo Borges.

Veja o vídeo: