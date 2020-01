O Sp. Braga venceu o Tondela por 2-1 e subiu ao quinto lugar da Liga. Os Guerreiros do Minho estiveram a perder até perto do fim (Jhon Murillo, 37 minutos), mas Paulinho fez dois golos nos últimos dez minutos (80 e 90+2).



Rúben Amorim venceu o segundo jogo consecutivo, depois de substituir Sá Pinto no comando técnico arsenalista.