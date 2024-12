Mais uma vez, o Sporting de Braga não conheceu o sabor da vitória. Os bracarenses empataram a muito custo com o Famalicão, em casa, nesta segunda-feira (3-3).

Ao intervalo, o Famalicão ganhava 1-0, surpreendendo a Pedreira, com um auto-golo de El Ouazzani. O treinador estreante Hugo Oliveira gostava do que via.

No decorrer da segunda metade, os famalicenses chegaram a estar a vencer por 3-1, mas uma reação tardia dos bracarenses garantiu o empate. Ricardo Horta bisou pelos arsenalistas.

Veja o resumo da partida, abaixo: