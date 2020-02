O Vitória de Guimarães marcou sete golos em Famalicão e apanhou o Boavista no sétimo lugar da Liga.



João Carlos Teixeira e Marcus Edwards bisaram, Bruno Duarte, Davidson e Pepê também marcaram.



Anderson, avançado do Famalicão, foi expulso ainda no primeiro tempo, quando a sua equipa já perdia 0-2.



LEIA TAMBÉM: o jogo AO MINUTO no Maisfutebol