O Vitória de Guimarães agarou-se ao sexto lugar depois de vencer o Santa Clara, rival direto, por 1-0. Rochinha fez o único golo do jogo aos 17 minutos.



Os três pontos significam a estreia de Bino Maçães a vencer como treinador principal e deixa o Vitória com 38 pontos, a seis do Paços de Ferreira, quinto colocado. O Santa Clara continua com 35.



VÍDEO: