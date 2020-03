O jogo entre os sub-12 do Marítimo e do Andorinha, realizado este sábado de manhã, ficou marcado por uma lição de fair-play.

Como o Marítimo tinha marcado um golo sem que os seus jogadores ou o árbitro se tivessem apercebido de que o Andorinha tinha um jogador lesionado junto à linha de fundo, o treinador dos verde-rubros e a estrutura do futebol jovem maritimista tomaram uma decisão: permitir que o Andorinha marcasse um golo sem oposição.

E foi isso que aconteceu. O jogador do Andorinha seguiu com a bola até à baliza, marcando um golo para o fair-play num jogo entre dois clubes vizinhos, que mostraram que há coisas mais importantes do que o resultado.

As imagens foram partilhadas no Facebook e já se tornaram virais, com elogios à atitude da equipa do Marítimo.

Veja o vídeo: