As palavras do treinador do Rio Ave, Carlos Carvalhal, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Sporting, para a 21.ª jornada da Liga. O técnico português assume que o momento da equipa leonina não é o melhor, mas defende que há melhoria em relação à primeira parte da época, altura em que os rioavistas venceram duas vezes em Alvalade.