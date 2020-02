Robert Lewandowski foi uma das figuras da vitória do Bayern Munique sobre o Chelsea, com um golo e duas assistências. Contudo, já depois do apito final, voltou a fazer... um passe para golo.

No momento em que os jogadores foram agradecer aos adeptos que se delocaram a Londres para apoiar a equipa, o experiente avançado polaco percebeu que era pelo jovem prodígio Alphonso Davies que os fãs cantavam. E perante a timidez do jogador canadiano, de apenas 19 anos, Lewandowski teve de o empurrar para ele ir receber o carinho dos adeptos.

Refira-se que Davies está a ser uma das figuras do Bayern Munique esta época, tendo já feito 26 jogos e marcado um golo. Na Liga dos Campeões, o lateral-esquerdo soma três assistências, uma delas na partida desta terça-feira, diante do Chelsea, precisamente para o golo de Lewandowski.

IMAGENS ELEVEN SPORTS