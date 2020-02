Bruno de Carvalho já começou a ser ouvido esta sexta-feira no tribunal de Monsanto, no âmbito do julgamento dos ataques a Alcochete.

O antigo presidente do Sporting afirmou que foi a primeira vez que conseguiu dirigir-se ao tribunal e reiterou que nunca soube de nada.

Bruno de Carvalho avança ainda que estava reunido em Alvalade quando soube do ataque à academia.