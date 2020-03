No mesmo minuto, o avançado do At. Madrid proporcionou dois instantes em que mostrou todo o seu talento. No primeiro, aos 78 minutos, dominou uma bola chutada pelo guarda-redes com grande classe, ficando com o esférico totalmente dominado nos pés.

Logo a seguir, João Félix, que tinha começado o jogo no banco e tinha entrado na segunda parte, aplicou uma roleta sobre um adversário, que ficou totalmente fora da jogada. O português foi no entanto carregado em falta, pelo que não houve continuidade na jogada.