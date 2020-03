Primeiro golo do At. Madrid, no empate (2-2) frente ao Sevilha, ficou marcado pela intervenção do videoárbitro, que demorou vários minutos a analisar a jogada até se decidir por assinalar penálti. Inicialmente pensou-se que estaria em causa uma queda de João Félix na área, mas o árbitro descobriu uma mão dentro da área de Diego Carlos.