Um doente português, que esteve em risco de vida, relatou a sua experiência como vítima da Covid-19.

Francisco Lopes da Fonseca tem 43 anos e não tinha registo de patologias cardíacas ou respiratórias.

À TVI, diz que pensa ter sido contagiado com o novo coronavírus durante um jantar com amigos em Lisboa, em fevereiro, muito antes do primeiro caso se confirmar em Portugal.