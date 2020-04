António Costa anunciou as novas medidas de contenção que acompanham o alargamento do período de Estado de Emergência. Portugueses deixam de poder deslocar-se para fora do concelho de residência, a partir de dia nove de abril, os aeroportos passam a estar encerrados, de dias nove até 13 de abril, doentes com Covid-19 deixam de ter de pagar taxas moderadores, entre outras medidas vão entrar em vigor.