Os pescadores saem para o mar num dia e voltam no outro. São muitos homens trancados no mesmo barco, em pouco espaço, a trabalhar, a dormir, a comer uns com os outros.

É impossível respeitar as regras de distanciamento e higiene e não há equipamento de proteção individual.

O mesmo se passa na lota depois. E no fim, com os restaurantes fechados, o dinheiro é pouco.

Os repórteres da TVI Paulo Bastos, João Franco e Romeu Carvalho foram à procura dos heróis do mar, que se recusam a desistir. São enormes "resistentes".