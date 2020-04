Diretor desportivo deu nas vistas no Mónaco com vendas de quase mil milhões de euros e agora tenta fazer o mesmo no Lille. Na última época vendeu Pélé por 80 milhões de euros, depois de o contratar por 8 milhões. Em entrevista ao Maisfutebol explica como faz para eleger o reforço que acredita ser o tal.