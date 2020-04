Médio português do Troyes, Rui Pires, que recupera de uma grave lesão num joelho que fez terminar a época mais cedo em França, está no Porto a recuperar. Mantém atenção ao futebol português após ter saído do FC Porto no último verão e considera que «os campeonatos deveriam continuar» quando houver segurança, entre a pandemia da covid-19, mas também deixa um alerta quando à segurança dos jogadores e de todos os outros intervenientes desportivos.