Vários chefes de cozinha e proprietários de restaurantes lançaram um apelo para salvar o setor. Reclamam a isenção da Taxa de Social Única, até ao final do ano.

Pedro Cardoso, proprietário de um restaurante, em Lisboa, analisou, esta segunda-feira, as medidas impostas pelo Governo para a reabertura dos restaurantes. Para o empresário, as normas impostas pelo Governo vão fazer com que uma grande parte dos estabelecimentos não estejam habilitados a reabrir no dia 18 de maio.