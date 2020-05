Grimaldo e Rafa tinham combinado um jogo de Fortnite com João Félix e apareceram à hora marcada, mas nada de Félix. Às tantas, Rafa pergunta a Grimaldo: «O João mandou-te alguma mensagem?»

Grimaldo responde que não, mas que já tinha avisado que ia chegar tarde. Depois Rafa diz: «Este gajo é o maior. Malta, olhem a mensagem que o João Félix me mandou. Está piscina», disse o extremo do Benfica, ao que o espanhol logo acrescentou que «o João está a brincar».

Curiosamente João Félix apareceu logo a seguir para entrar no jogo, mas a explicação para o atraso chegou pouco depois no Instagram de Margarida Corceiro: afinal os dois namorados estavam a aproveitar o sol quente com os pés metidos dentro da água. O que é um excelente justificação para qualquer atraso, diga-se.