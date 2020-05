Filho mais velho da madrasta de Valentina está a viver com o pai, que foi sempre presença assídua na vida do filho. Mas as crianças mais novas, de quatro anos e sete meses, são filhas de Márcia e de Sandro, meias-irmãs de Valentina, e foram entregues a uma tia que não tem recursos financeiros para assegurar bens essenciais para as crianças.